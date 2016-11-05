مصر: الإعدام والمؤبد في قضية "العائدون من ليبيا"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بجنوب القاهرة بإعدام اثنين شنقا، وبالسجن المؤبد لأربعة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".

والمحكوم عليهم بالإعدام هم حمد إمام محمد السيد ،33عاما، إمام وخطيب بالأوقاف، ومحمود عيد أحمد خليل، 23 سنة ويعمل خراط.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما على أحد المتهمين، والسجن المشدد 3 سنوات لـ سبعة متهمين، وبراءة متهمين اثنين في نفس القضية.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين في فبراير/شباط من عام 2015 إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ " الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون" حيث تم ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء العودة من دولة ليبيا واتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

