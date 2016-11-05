البث الحي
منوعات

مصر: الإعدام والمؤبد في قضية "العائدون من ليبيا"

5/11/2016

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بجنوب القاهرة بإعدام اثنين شنقا، وبالسجن المؤبد لأربعة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".

والمحكوم عليهم بالإعدام هم حمد إمام محمد السيد ،33عاما، إمام وخطيب بالأوقاف، ومحمود عيد أحمد خليل، 23 سنة ويعمل خراط.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما على أحد المتهمين، والسجن المشدد 3  سنوات لـ سبعة متهمين، وبراءة متهمين اثنين في نفس القضية.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين في فبراير/شباط من عام 2015 إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ " الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون" حيث تم ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء العودة من دولة ليبيا واتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين(فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

استشهاد عاملين فلسطينيين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(فيديو)

مقتل فلسطينيَين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)