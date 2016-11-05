مرتضى منصور يوقف المدرب المساعد للزمالك لـ"سوء سلوكه"

مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري إيقاف علاء عبد الغني المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بسبب سوء سلوكه تجاه حسام حسن المدير الفني لفريق المصري وشقيقه إبراهيم مدير الكرة بعد المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة في الجولة الثامنة من الدوري والتي فاز بها الزمالك1 / صفر.

وكان عبد الغني دخل في مشادة كلامية مع لاعبي الفريق البورسعيدي بعد انتهاء المباراة قبل أن يتطاول على الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

وقرر رئيس النادي معاقبته بعد علمه بتطاوله على الجهاز الفني للمصري وإيقافه حتى صدور العقوبة الملائمة من الإدارة في هذا الصدد.

ومن جانبه، أكد رئيس الزمالك أن فريقه لا يستحق الفوز على المصري وأشار إلى أن أداء فريقه لم يكن مقنعا، والمصري كان أفضل "100 مرة" من الفريق الأبيض، على حد وصفه.

وشدد مرتضى، في تصريحاته للصحفيين عقب اللقاء على أن الزمالك خاض المباراة بتشكيل غير موفق، وشارك أكثر من لاعب في مراكز جديدة عليهم، وهو ما أثر بالسلب على الفريق.

وقال رئيس الزمالك أن مؤمن سليمان المدير الفني للفريق يتحمل مسؤولية الإصابات التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية بسبب تجاهله لمدرب الأحمال البرازيلي الموجود بالجهاز الفني، وأضاف أنه سبق وحذره من تجاهل الاعتماد على ماركو رودريغيز مدرب الأحمال.

