كلينتون تستعين بنجوم الموسيقى للفوز بالرئاسة

كلينتون تستعين بنجوم الغناء

اعتمدت هيلاري كلينتون طوال فترة حملتها الانتخابية للفوز بالرئاسة الأمريكية على قوة نجوم سياسيين، وأعضاء مجلس شيوخ مثل إليزابيث وارن وبيرني ساندرز وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون والسيدة الأولى ميشيل أوباما والرئيس باراك أوباما لدعوة الناخبين إلى التصويت لصالحها.

ولكن في الأيام الأخيرة من موسم الحملات الانتخابية، سيظهر عدد من الموسيقيين البارزين في حفلات لدعمها ودعوة الناخبين للتصويت لصالحها.

وستكون كل الفعاليات تقريبا في الولايات الحاسمة التي يجب الفوز بها.

ويمثل هؤلاء النجوم عوامل جذب للناخبين الشباب والناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي، وحيث يُعتبر تـأييدهم حاسما بالنسبة لكلينتون.

وقد شارك موسيقيون أمس الجمعة في عروض موسيقية، كان من بينهم نجم الهيب هوب جاي زي في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، مع زوجته النجمة بيونسيه .

واليوم السبت سيظهر ستيفي وندر وكاتي بيري في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، بينما سيؤدي نجم الروك جون بون جوفي في مدينة سان بطرسبرج بولاية فلوريدا اليوم السبت وفي مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا غدا الأحد.