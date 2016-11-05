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شاهد: هدف رائع على طريقة ميسي بقدم "نسائية"

5/11/2016

نشر لاعب برشلونة ونجم دفاع منتخب إسبانيا غيرارد بيكيه على موقع "تويتر" مقطعا مصورا لهدف أحرزته لاعبة فريق برشلونة لكرة القدم للسيدات باربرا لاتوري على طريقة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا ومواطنه نجم البارسا الحالي ليو ميسي.

ففي المباراة التي جمعت فريق برشلونة وفريق إسبانيول، استطاعت باربرا إحراز هدف رائع في فريقها السابق، حيث تسلمت الكرة قبل منتصف الملعب لتتخطى جميع من واجهنها من لاعبات إسبانيول ،وعددهن 6 لاعبات، وتحرز هدفا تاريخيا يتحقق لأول مرة في عالم كرة القدم النسائية.

وقال بيكيه إن هدف لاتوري شبيه بالهدف الشهير الذي أحرزه ميسي في خيتافي.

منشور بيكيه على تويتر

 

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