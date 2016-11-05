شاهد: معركة خطيرة للإمساك بثعبان ضخم في تايلند

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر معركة خطيرة بين ثعبان ضخم ومجموعة من الرجال في أحد الأقاليم التايلندية.

وعلقت صحيفة "ديلي ستار" الأمريكية قائلة: "في بداية الأمر اكتشفت امرأة أمر الثعبان على جانب أحد الطرق في إقليم ناكون نيوك التايلندي، وبعد أن فرت من أمامه قامت بإبلاغ مجموعة من الرجال بوجود ثعبان مخيف في الجوار".

وأضافت الصحيفة "بعد عملية بحث دامت عدة ساعات في المكان تمكن الرجال الثمانية من العثور على الثعبان الضخم، حيث بدأوا محاولاتهم للإمساك به".

وبعد محاولات عديدة للمقاومة تمكن الرجال من السيطرة على الثعبان، وظهروا في نهاية الفيديو وهم يحملونه بين أيديهم قبل أن يضعوه في كيس ويطلقوه في غابة قريبة.