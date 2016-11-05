شاهد: مصور يعثر على "تنين" بمرحاض غرفته!

عثر المصور مارك ميكوين على تنين الكومودو الضخم في مرحاض غرفته بأحد الفنادق في إندونيسيا، وفقاً لصحف ديلي ميل وميترو والإندبندنت البريطانية.

وعثر مصور قناة بي بي سي إيرث البريطانية، على الكومودو الضخم بعد يوم طويل من تصوير السحالى العملاقة بأندونيسيا، والتي تفاجأ بها في مرحاض غرفته، في مشهد تقشعر له الأبدان.

واستعان مارك بالطاقم لاستدراج الكومودو خارج الغرفة باستخدام قطعة لحم فاسدة مربوطة في عصا، لكنه بعد جولة تحت السرير تغوط في أرضية الحجرة قبل مغادرتها.

ويمكن لتنين الكومودو أن يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ووزنه إلى 90 كيلو غراماً في بعض الأحيان ويهاجم البشر عند شعوره بالخطر، وهو يتغذى على الطيور وأحياناً الخنازير والماعز.