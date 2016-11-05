البث الحي
منوعات

شاهد: صاعقة تحول امرأة لكتلة من اللهب!

5/11/2016

نشر موقع "لايف ليك" لقطات مروعة للحظة اشتعال النيران في جسد امرأة ضربتها صاعقة قوية بينما كانت المرأة تمشي تحت المطر في أحد شوارع زيمبابوي بجنوب أفريقيا.

ورصدت كاميرات المراقبة المرأة وهي تسير في الشارع بين المطر والرعد والبرق محتمية بمظلة كبيرة ومتجهة نحو شجرة، حين فاجأتها صاعقة قوية حولت جسدها إلى كتلة من اللهب، وأسقطتها أرضاً.

وظهر وميض اللهب وهو يتطاير من جسدها مع سحابة من الدخان حيث بقيت مستلقية على الأرض لعدة دقائق قبل أن تنهض على قدميها ثانية.

وتقول التقارير بأن المرأة نجت من الحادث بأعجوبة وأنها بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي، وفقاً لصحيفة ميترو البريطانية.

 

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين(فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

استشهاد عاملين فلسطينيين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(فيديو)

مقتل فلسطينيَين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)