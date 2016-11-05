شاهد: صاعقة تحول امرأة لكتلة من اللهب!

نشر موقع "لايف ليك" لقطات مروعة للحظة اشتعال النيران في جسد امرأة ضربتها صاعقة قوية بينما كانت المرأة تمشي تحت المطر في أحد شوارع زيمبابوي بجنوب أفريقيا.

ورصدت كاميرات المراقبة المرأة وهي تسير في الشارع بين المطر والرعد والبرق محتمية بمظلة كبيرة ومتجهة نحو شجرة، حين فاجأتها صاعقة قوية حولت جسدها إلى كتلة من اللهب، وأسقطتها أرضاً.

وظهر وميض اللهب وهو يتطاير من جسدها مع سحابة من الدخان حيث بقيت مستلقية على الأرض لعدة دقائق قبل أن تنهض على قدميها ثانية.

وتقول التقارير بأن المرأة نجت من الحادث بأعجوبة وأنها بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي، وفقاً لصحيفة ميترو البريطانية.