شاهد: تشيلسي يسحق إيفرتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

سجل إيدن هازارد هدفين ليقود تشيلسي للفوز 5-صفر على إيفرتون وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وهز هازارد الشباك في الدقيقتين 19 و56 وجاء الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة رائعة بكعب القدم من بيدرو ليقدم صاحب الأرض عرضا رائعا ويؤكد مجددا سعيه على المنافسة على اللقب.

وظهر بيدرو أيضا بشكل رائع وصنع الهدف الثاني لماركوس ألونسو بعدما أرسل كرة عرضية متقنة بعد 20 دقيقة كما اختتم الخماسية بعدما تابع تسديدة من هازارد.

وسجل دييجو كوستا أيضا قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية.

ولدى تشيلسي 25 نقطة من 11 مباراة ويتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي الذي تعادل 1-1 مع ميدلسبره في وقت سابق اليوم.

ويأتي أرسنال ثالثا برصيد 23 نقطة قبل أن يلعب مع توتنهام هوتسبير في مباراة قمة كما يملك ليفربول نفس رصيد أرسنال وسيلعب مع واتفورد غدا الأحد.