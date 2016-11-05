شاهد: بيونسيه تنضم إلى نجوم الموسيقى الداعمين لكلينتون

شارك موسيقيون يوم الجمعة في عروض موسيقية داعمة للمرشحة الديموقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، كان من بينهم نجم الهيب هوب جاي زي في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، مع زوجته النجمة بيونسيه، التي كانت ضيفاً مفاجئاً.

وسيظهر عدد من الموسيقيين البارزين، في الأيام الأخيرة من موسم الحملات الانتخابية، في حفلات لدعم كلينتون، ودعوة الناخبين للتصويت لصالحها، وستكون كل الفعاليات تقريباً في الولايات الحاسمة التي يجب الفوز بها.

وسيمثل هؤلاء النجوم عوامل جذب للناخبين الشباب والناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي، وسيكون تـأييدهم حاسماً بالنسبة لكلينتون.

واليوم السبت سيظهر ستيفي وندر وكاتي بيري في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، بينما سيظهر نجم الروك جون بون جوفي في مدينة سان بطرسبرغ بولاية فلوريدا داعما لكلينتون اليوم، وفي مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا غداً الأحد.

واعتمدت هيلاري طوال فترة حملتها الانتخابية للفوز بالرئاسية الأمريكية على قوة نجوم سياسيين، أعضاء مجلس شيوخ مثل إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون وكذلك السيدة الأولى ميشيل أوباما والرئيس باراك أوباما لدعوة الناخبين إلى التصويت لصالحها.