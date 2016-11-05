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شاهد: إيقاف لاعب 12 مباراة بسبب هذا السلوك

5/11/2016

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف كالفين أندرو، لاعب روشدايل "درجة ثالثة" لمدة 12 مباراة بعدما ثبت أنه قام بالاعتداء على منافسه لاعب أولدهام بدون كرة خلال مباراة بين الفريقين.

واعتدى أندرو على خصمه بعيداً عن أنظار الحكم، وبالتالي أفلت من العقوبة في الملعب، لكن الاتحاد الإنجليزي استعان بالفيديو ليفرض العقوبة الطويلة على اللاعب.

وتنتهي فترة إيقاف أندرو قبل المباراة مع ساوثيند يوم 14 يناير كانون الثاني المقبل.

وتعد هذه العقوبة واحدة من أكبر العقوبات في تاريخ كرة القدم الإنجليزية حيث قام اللاعب صاحب الـ 29 عاما بضرب بضرب خصمه بالمرفق ما تسبب في إصابته وغيابه عن الوعي للحظات في الدقيقة 77 من المباراة التي جمعت الفريقين يوم 29 أكتوبر الماضي.

اللقطة لم تظهر في التسجيل الرسمي للقاء لكنها ظهرت في تسجيل فيديو لأحد الجماهير وظهرت الحادثة واضحة في الفيديو.

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