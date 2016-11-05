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سامسونغ تستدعي 2.8 مليون غسالة ملابس

5/11/2016

أعلنت السلطات الأمريكية أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية ستستدعي حوالي 2.8 مليون غسالة ملابس في الولايات المتحدة بعد رصد إصابة بعض المستخدمين بجراح نتيجة التذبذب القوي للغسالة.

وذكر بيان لهيئة سلامة المستهلك الأمريكية "سي.بي.إس.سي"  أمس إن "الغطاء  العلوي للغسالة يمكن أن ينفصل بشكل مفاجئ عن جسمها أثناء الاستخدام وهو ما يمكن أن يصيب المستخدمين بجراح".

وتشمل عملية الاستدعاء 34 طرازا من الغسالات ذات الفتحة العلوية  والمنتجة خلال الفترة من مارس/ آذار 2011 إلى أبريل/ نيسان.2016

وقد تلقت الشركة الكورية الجنوبية 733 بلاغا عن الذبذبة العنيفة للغسالات وأحيانا انفصالها أثناء الاستخدام. وهناك 8 تقارير عن إصابة مستخدمين بجراح نتيجة  هذا العيب.

وقد فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في مدى سلامة هذه الغسالات في سبتمبر/أيلول الماضي. وكانت الشركة قد استدعت عام 2013 عددا من طرز الغسالة ذات الفتحة العلوية بسبب خطر اشتعال النار فيها. 

وذكرت الشركة الكورية أن الغسالات التي يشملها الاستدعاء موجودة حاليا في أمريكا الشمالية فقط.

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