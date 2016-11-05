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تضاعف معدل انتحار طلاب المرحلة المتوسطة بأمريكا

5/11/2016

تضاعف معدل انتحار طلاب المرحلة المتوسطة بأمريكا خلال 7 سنوات

كشف تقرير اتحادي صدر يوم الخميس أن معدل الانتحار بين طلبة المرحلة المتوسطة في الولايات المتحدة تضاعف بين عامي 2007 و2014 ليتخطى للمرة الأولى عدد الوفيات بين المراهقين بسبب حوادث السيارات.

 ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا بالولايات المتحدة زاد المعدل السنوي للانتحار بين المراهقين من 0.9 إلى 2.1 من بين كل مئة ألف في حين تراجع معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق في نفس المرحلة العمرية إلى 1.9 من بين كل مئة ألف.

وبحسب التقرير انتحر 425 شخصا تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و14 عاما خلال عام 2014 بينما قتل في حوادث سيارات خلال نفس العام 384 فقط في المرحلة العمرية ذاتها.

وفي مقابلة هاتفية قال مارك كابلان الأستاذ بجامعة كاليفورنيا معلقا على التقرير "إن أي زيادة (في انتحار الشباب) ينبغي أن تكون مثيرة للقلق بلا شك."

وأضاف أنه "ربما نكشف عن بعض الأسباب في الوقت المناسب لكن لابد من توخي الحذر (الآن) قبل القفز إلى أي استنتاجات."

 وتابع أن الأسباب الكامنة وراء الانتحار معقدة للغاية مما يجعل من الصعب شرح النتائج الواردة في التقرير.

 

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