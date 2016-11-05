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بالفيديو: 35 مليون مشاهدة لفتاة تتحول إلى "دمية"!

5/11/2016

حصد مقطع مصور لفنانة تجميل صربية حولت نفسها إلى دمية خشبية مستخدمة أدوات تجميل، أكثر من 35 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستطاعت، ميريانا كيكا ميلوسيفيتش، وهي فنانة تجميل تتقن الرسم بالمكياج على الجسد، أن تحول نفسها إلى دمية خشبية من خلال الرسم على جسدها بأدوات التجميل بشكل عجيب.

وأظهر الفيديو ميريانا وهي ترسم على جسدها بشكل بارع ومتقن مستخدمة أدوات التجميل حتى تراها في النهاية وقد تحولت إلى دمية خشبية بهيئتها المعروفة برقبة رفيعة كالعصا وشعر أزرق مستعار.

وحصد الفيديو نحو 35 مليون و200 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى نحو 250 ألف تفاعل، ونحو 40 ألف تعليق و200 ألف مشاركة على صفحة  UNILAD على فيسبوك.

 

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