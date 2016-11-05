بالفيديو: جيش الفتح يصيب عناصر من حزب الله بصاروخ "تاو"

استهدف جيش الفتح أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة مجموعة من عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني بحي الراموسة، جنوب غربي حلب، بصاروخ "تاو" موجه عن بعد، وفق ما أظهر شريط فيديو بثه نشطاء.

وأصاب الصاروخ مكانا مهجورا كان يتخذ منه أفراد حزب الله مقرا لهم، حسبما ذكر ناشر التسجيل، وذلك على تلة "أحد" غربي الكليات الحربية بحي الراموسة، الذي تسيطر عليه القوات السورية.

وكانت القوات السورية أعلنت سيطرتها على كتيبة الصواريخ وتلة أحد الاستراتيجية جنوب غربي الكليات العسكرية أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت مواقع إعلامية تابعة لحزب الله اللبناني مقتل عدد من عناصره، سقطوا في معارك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت المواقع اللبنانية بأن 8 عناصر لقوا مصرعهم من بينهم "قاسم شمخة" 19 عاما، وهو لاعب سابق في نادي العهد، قتل الخميس 3 من نوفمبر/تشرين الثاني في معارك في سوريا.