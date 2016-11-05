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بالفيديو: الشرطة التركية تفرق تظاهرة باستخدام المياه

5/11/2016

استخدمت الشرطة التركية خراطيم المياه لتفريق حشود من المتظاهرين في مدينة إسطنبول اليوم (السبت) في محاولة لمنعهم من السير نحو مكتب تابع لصحيفة معارضة اعتقلت السلطات عددا من العاملين بها.

وجاءت المظاهرة في وسط إسطنبول بعد ساعات من إصدار السلطات التركية أمرا رسميا باعتقال تسعة من العاملين بصحيفة جمهوريت المعارضة، واعتقالها المزيد من المسؤولين الموالين للأكراد في توسيع لتحقيق متعلق بمكافحة الإرهاب.

وكانت السلطات قد اعتقلت أمس الجمعة زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد انتظارا لمحاكمتهما.

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