بالفيديو: الشرطة التركية تفرق تظاهرة باستخدام المياه

استخدمت الشرطة التركية خراطيم المياه لتفريق حشود من المتظاهرين في مدينة إسطنبول اليوم (السبت) في محاولة لمنعهم من السير نحو مكتب تابع لصحيفة معارضة اعتقلت السلطات عددا من العاملين بها.

وجاءت المظاهرة في وسط إسطنبول بعد ساعات من إصدار السلطات التركية أمرا رسميا باعتقال تسعة من العاملين بصحيفة جمهوريت المعارضة، واعتقالها المزيد من المسؤولين الموالين للأكراد في توسيع لتحقيق متعلق بمكافحة الإرهاب.

وكانت السلطات قد اعتقلت أمس الجمعة زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد انتظارا لمحاكمتهما.