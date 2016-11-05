بالصور: مئات المدنيين يفرون يومياً من جنوب السودان

مئات المدنيين يفرون يومياً من جنوب السودان (غيتي-أرشيفية)

حذرت الأمم المتحدة أمس (الجمعة) من تداعيات استمرار عمليات نزوح آلاف المدنيين من دولة جنوب السودان إلى الدول المجاورة .

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، إن "بيانات المنظمة الدولية تشير إلى نزوح ما يقرب من 3 آلاف وخمسمئة مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال يومياً، من جوبا إلى البلدان المجاورة خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي فقط".

وأضاف: " من بين كل 10 نازحين، هناك 9 من الأطفال والنساء، وتبذل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع حلفائها جهوداً حثيثة من أجل إيجاد ظروف آمنة وإنسانية للوافدين الجدد".

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أوغندا قد شهدت أكبر نسبة من تدفق اللاجئين، حيث يصلها حوالي ألفين وأربعمئة وافد جديد يومياً منذ بداية الشهر الماضي، وأكثر من ربع المليون لاجئ جديد، منذ إعادة اندلاع أعمال العنف في جوبا، في السابع من يوليو/ تموز الماضي.

وقد اندلعت الحرب بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار في جنوب السودان، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013، غادر على إثرها بعض قادة المعارضة جوبا إلى الخارج، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/ آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 من أبريل/ نيسان 2016.

ورغم ذلك، شهدت جوبا في 8 من يوليو/تموز الماضي، مواجهات من جديد بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن مئتي شخص بينهم مدنيون، كما تشرد نتيجة لتجدد القتال أكثر من 36 ألف آخرين، فروا إلى مقرات البعثة الأممية، والكنائس المنتشرة في أرجاء العاصمة جوبا.