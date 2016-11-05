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المصري كريم عبد الجواد يتوج ببطولة العالم للاسكواش

4/11/2016

كريم عبد الجواد فاز باللقب للمرة الأولى في تاريخه

توج المصري كريم عبد الجواد، المصنف الثالث عالميا، بلقب بطولة العالم للاسكواش لأول مرة في تاريخه، عقب انسحاب منافسه ومواطنه رامي عاشور من المباراة النهائية على ملاعب نادي وادي دجلة في القاهرة اليوم الجمعة.

وتقدم عبد الجواد (25 عاما) بشوطين مقابل شوط واحد قبل إصابة عاشور في العضلة الخلفية وإعلان انسحابه وكانت نتيجة الأشواط 5-11 و11-6 و11-7 و2-1 قبل أن ينسحب عاشور.

وسبق لعاشور الفوز بلقب بطولة العالم ثلاث مرات، لكن هذا اللقب هو الأكبر لعبد الجواد.

وخاض عبد الجواد مباراة مثيرة من خمسة أشواط أمام مواطنه محمد الشوربجي في الدور قبل النهائي دامت 90 دقيقة حسمها بنتيجة 13-11 و10-12 و11-13 و11-2 و11-5.

وكان عاشور المصنف الخامس صعد للمباراة النهائية بعد انسحاب منافسه الفرنسي غريغوري غوتييه قبل المباراة الأولى بالدور قبل النهائي بسبب الإصابة.

وفي وقت سابق اليوم توجت المصرية رنيم الوليلي، المصنفة الرابعة عالميا، بلقب بطولة وادي دجلة المفتوحة للسيدات عقب فوزها في المباراة النهائية على مواطنتها نوران جوهر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وبواقع 11-8 و7-11 و11-4 و11-5.

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