مقتل ثلاثة من المدربين العسكريين الأمريكيين في الأردن

قال مصدر عسكري أردني، إن ثلاثة مدربين أمريكيين قتلوا بإطلاق نار على بوابة قاعدة الأمير فيصل الجوية قرب العاصمة عمّان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن المصدر العسكري الذي وصفته بـ"المسؤول" قوله إنه "صباح اليوم (الجمعة) وقع إطلاق نار متبادل على بوابة قاعدة الأمير فيصل الجوية في منطقة الجفر إثر محاولة سيارة مدربين الدخول من بوابة القاعدة من دون الامتثال لأوامر حرس البوابة بالتوقف، ما أدى إلى مقتل اثنين من المدربين(من الجنسية الأمريكية) وجرح ثالث وإصابة ضابط صف أردني".

وتوفي المدرب الثالث في وقت لاحق متأثرا بإصابته.

وأشار المصدر إلى أنه "تم إخلاء المصابين للعلاج والتحقيق ما زال جاريا لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث".

وهذه ليست الحادثة الأولى في الأردن، فقد قتل جنديان أميركيان في مركز لتدريب الشرطة شرق عمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إثر إطلاق النار عليهم من قبل عسكري أردني.