مصر ترفع أسعار الوقود بعد ساعات من تحرير سعر صرف الجنيه

قالت عدة صحف مصرية إن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارا من الجمعة الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي أن مصر قررت رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه.

وأضاف المصدر أن سعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بينما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

ويأتي القرار بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر العملة المحلية "الجنيه".

وقال محافظ البنك طارق عامر إن القرار البنك بتحرير سعر صرف "الجنيه" يهدف لإعادة وضع الاقتصاد المصري في صورة المصداقية أمام المؤسسات الدولية بخلاف ما حدث في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه فور إعلان تحرير سعر العملة بدأت مؤسسات استثمار عالمية التواصل مع البنك للاستثمار في أذون الخزانة.

وحول التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض، قال عامر إن برنامج القرض يسير بشكل جيد مؤكدا أن جميع نقاط البرنامج الأساسية من خطط إصلاح وتطوير اقتصادي مصرية بالكامل.

وأوضح عامر أن مشكلة سعر الصرف أساسها أزمة عجز الموازنة في مصر.