البث الحي
منوعات

مصر ترفع أسعار الوقود بعد ساعات من تحرير سعر صرف الجنيه

3/11/2016

قالت عدة صحف مصرية إن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارا من الجمعة الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي أن مصر قررت رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه.

وأضاف المصدر أن سعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بينما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

ويأتي القرار بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر العملة المحلية "الجنيه".

وقال محافظ البنك طارق عامر إن القرار البنك بتحرير سعر صرف "الجنيه" يهدف لإعادة وضع الاقتصاد المصري في صورة المصداقية أمام المؤسسات الدولية بخلاف ما حدث في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه فور إعلان تحرير سعر العملة بدأت مؤسسات استثمار عالمية التواصل مع البنك للاستثمار في أذون الخزانة.

وحول التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض، قال عامر إن برنامج القرض يسير بشكل جيد مؤكدا أن جميع نقاط البرنامج الأساسية من خطط إصلاح وتطوير اقتصادي مصرية بالكامل.

وأوضح عامر أن مشكلة سعر الصرف أساسها أزمة عجز الموازنة في مصر.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)