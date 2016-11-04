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مصر: اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري بشمال سيناء

4/11/2016

قُتل ضابط مصري كبير، اليوم (الجمعة) في هجوم لمسلحين بمحافظة شمال سيناء (شمال شرقي البلاد) في ثالث واقعة تستهدف قيادات بالجيش خلال أسبوعين، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على ضابط جيش برتبة عميد اسمه هشام شاهين (50عامًا) خلال عودته من صلاة الجمعة بمدينة العريش ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأشار إلى أن "المسلحين لاذوا بالفرار، فيما تم نقل جثمان الضابط لمستشفى العريش العسكري".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الأن.

وفي 22 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، استهدفت عناصر مسلحة العميد عادل رجائي قائد الفرقة الـ 9 مشاة (تقع في المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة) وتم "إطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه ما أدى لمصرعه في الحال أمام منزله بمدينة العبور (شمالي العاصمة)".

والسبت الماضي، قُتل قائد كتيبة الصاعقة (نخبة) العقيد رامي حسنين، إثر تفجير مدرعة بمحافظة شمال سيناء.

وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات من أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثاني 2014، مبايعته لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" وغير اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقّب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" و"الإجرامية" التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر من الجيش والشرطة.

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