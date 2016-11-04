البث الحي
منوعات

محكمة سويسرية تؤيد حكما يرفض إقامة حضانة أطفال إسلامية

4/11/2016

الحكم يأتي بعد أسابيع من إقرار حظر النقاب في البلاد

أيدت أعلى محكمة في سويسرا قرار مقاطعة زيورخ برفض السماح لجمعية إسلامية بفتح حضانة أطفال إسلامية وقالت إن خطط إنشائها لم تف بالمتطلبات القانونية لمثل تلك المؤسسات التعليمية.

ويسلط قرار المحكمة الاتحادية الضوء على العلاقات التي تزداد توترا بين المجتمع السويسري المسيحي والأقلية المسلمة التي تشكل نحو خمسة بالمائة من السكان.

وأقر مجلس النواب في سبتمبر/أيلول بأغلبية ضئيلة فرض حظر على النقاب وهي خطوة حظيت بتأييد واسع في استطلاعات الرأي.

وسعت جمعية "الهدى" منذ عام 2013 إلى إنشاء حضانة أطفال وطعنت على رفض السلطات المحلية منح تصريح لها. وقالت المحكمة الاتحادية إنها رفضت الطعن.

وقال ملخص من المحكمة عن الحكم نشر اليوم الجمعة "بشكل عام مفهوم إنشاء حضانة أطفال لا يضمن أن الأطفال هناك سيربون بطريقة مشابهة لما يجري في المدارس العامة… هناك أيضا افتقار للالتزام بالقيم الإنسانية والديمقراطية التي تراعيها المدارس العامة".

وقالت المحكمة إن مدرسي اللغة العربية والقرآن في حضانة الأطفال المعنية لم يحصلوا على شهادات معترف بها وكان عددهم أكبر من اللازم إذ شكلوا ربع عدد الموظفين.

وبعد انتكاسات قانونية سابقة، قالت الجمعية إن السلطات المحلية لم تعاملهم بإنصاف وعبرت عن أملها في أن تحل المحكمة العليا القضية بسرعة وعدالة.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين(فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

استشهاد عاملين فلسطينيين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(فيديو)

مقتل فلسطينيَين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(مواقع التواصل)