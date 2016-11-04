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محافظ المركزي المصري لمراسل: أنت مبتكتبش حاجة إيجابية عن مصر

4/11/2016

اتهم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مراسل وكالة بلومبرغ الأمريكية بالتحيز ضد مصر، رافضا الإجابة عن سؤال للمراسل، بحجة "عدم موضوعيته" في تقاريره عن وضع الاقتصاد المصري.

وقال عامر خلال في ختام المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمس الخميس لمراسل "بلومبرغ" أحمد فتيحة: "أنتو مش Objective (موضوعيين) معانا يا فتيحة".

وأضاف عامر: "أنت يا راجل مابتكتبش حاجة إيجابية عن مصر خالص".

وأشار عامر مرتين إلى ذقنه وهو يخاطب الصحفي أحمد فتيحة فيما اعتبره صحافيون اتهاما ضمنيا لفتيحة بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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