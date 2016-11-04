غرق حارسة مرمى في منتخب غامبيا في محاولة هجرة لأوربا

قال شقيق حارسة مرمى في منتخب غامبيا إن شقيقته غرقت الشهر الماضي بينما كانت تحاول العبور من ليبيا إلى أوربا.

وتركت فاطمة جاوارا (20 عاما) غامبيا لتتجه عبر منطقة الصحراء إلى ليبيا في سبتمبر/ أيلول. وقال شقيقها الأكبر مودو جاوارا إن الوكيل الليبي الذي نظم محاولة عبورها إلى إيطاليا أبلغ الأسرة قبل أسبوعين أنها غرقت في البحر المتوسط مع عدد آخر من مواطني غامبيا.

وقال مودو أمس الخميس "لا يمكن رؤية الجثة لذا قررنا أن نقيم صلاة الغائب لها ولعدد من الجامبيين الذين غرقوا في البحر".

وكانت فاطمة واحدة من أكثر من سبعة آلاف مواطن من جامبيا هربوا من البلد الصغير حتى الآن هذا العام لتصبح غامبيا أكبر مساهم في حركة الهجرة غير المشروعة إلى إيطاليا مقارنة بعدد سكانها.

وقالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة أمس إنه في الساعات الثماني والأربعين الماضية غرق 240 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا يعتقد أن من بينهم مواطنين من غرب أفريقيا.

