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شاهد: لحظة تدمير مروحية روسية بصاروخ لتنظيم الدولة

4/11/2016

أظهر مقطع فيديو بثته وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة على الإنترنت اليوم الجمعة ما قالت إنه لحظة تفجير مروحية روسية على الأرض بصاروخ في منطقة مفتوحة يعتقد أنها قرب محافظة حمص وسط سوريا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن مروحية روسية قامت بهبوط اضطراري قرب مدينة تدمر في سوريا أمس الخميس ثم تعرضت لإطلاق النار بعد هبوطها لكن الطاقم عاد سالما إلى قاعدة حميميم الجوية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية في سوريا قوله إن "المروحية تعرضت لأضرار منعتها من العودة إلى القاعدة الجوية. لم يصب الطاقم بأذى وجرى إعادتهم سريعا إلى قاعدة حميميم الجوية عن طريق مروحية بحث وإنقاذ".

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