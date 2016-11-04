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شاهد: طابعة ثلاثية الأبعاد لصنع نماذج من الآثار

3/11/2016

طور باحثون من جامعتين في هولندا طريقة حديثة للحفاظ على الآثار خاصة تلك المعرضة للضياع باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

ويقوم فريق من جامعة لايدن وجامعة ديلفيت التكنولوجيا بعمل فحص جزيئي بالأشعة المقطعية للآثار وعمل مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لها ثم طباعة نماذج مقلدة ثلاثية الأبعاد بالحجم الطبيعي لها.

ويمكن للأكاديميين في أي مكان في العالم تحميل ملفات من المسح الضوئي وذلك إما لدراستها عن كثب على الشاشة أو الحصول على ملفاتها وطباعتها والاحتفاظ بنسخة خاصة منها.

ودون عمل النسخ المقلدة فمن الممكن أن تضيع دراسة بعض فترات التاريخ من عالم الدراسة الأكاديمي إلى الأبد.

وتستخدم الطابعة الأشعة فوق البنفسجية لتقوية مادة الإيبوكسي التي يتم الطباعة بها وبعد ذلك يتم وضع طبقة بعد طبقة بدقة عالية جدا ليصبح هناك أكثر من 100 من هذه الطبقات في كل مليمتر.

ونجح الفريق في طباعة أعداد كبيرة بالفعل من القطع الأثرية لكي يستخدمها الباحثون في التاريخ الآشوري.

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