شاهد: احتجاجات في إندونيسيا ضد حاكم جاكرتا لإهانته القرآن

أطلقت الشرطة الإندونيسية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين اليوم الجمعة بعد أن خرج عشرات الآلاف في مسيرة للمطالبة باستقالة حاكم للعاصمة جاكرتا الذي يقولون إنه أساء للقرآن.

ورأى شهود عيان ما لا يقل عن خمس شاحنات مزودة بمدافع مياه أمام القصر الرئاسي وهو نقطة التجمع الرئيسية للاحتجاجات التي كانت سلمية معظم اليوم.

وإندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. وقد شهدت من قبل اضطرابات أثارها متشددون، إلا أنه من النادر وقوع احتجاجات بمثل هذا النطاق الواسع.

وساد التوتر جاكرتا وطلبت بعض الشركات من موظفيها العمل من المنزل وقيدت السلطات دخول الأحياء التجارية وحثت السفارات رعاياها على توخي الحذر.

وتقوم شاحنات محملة بجنود الجيش والشرطة بعضهم مسلح ببنادق بدوريات وتؤمن أيضا المراكز التجارية.

وذكرت الشرطة أنه من المتوقع نشر نحو 18 ألفا من قوات الأمن في العاصمة المترامية التي يسكنها عشرة ملايين نسمة.

ويطالب المحتجون الذين تقودهم جماعة تسمى جبهة المدافعين عن الإسلام بسجن حاكم جاكرتا باسوكي تجاهاجا بورناما – وهو مسيحي وأول شخص من أصول صينية يتولى المنصب- بتهمة ازدراء الأديان.

ويقولون إنه أهان القرآن في ثنايا رده على هجوم سياسي من معارض حث على معارضته مستشهدا بآية من القرآن.

وقال محمد سعيد أحد الذين شاركوا في الاحتجاج "هو ليس مسلما لكنه أهان القرآن".

وأضاف "لا تستشهد بأي شيء في القرآن وبالأخص لا تفسره تفسيرا خاطئا. أدعو الله أن يسجن".

وعمل بورناما نائبا للرئيس جوكو ويدودو حينما كان ويدودو حاكما للمدينة في الفترة من 2012 إلى 2014 وينظر إليه كحليف قديم للرئيس.

وردد المحتجون تكبيرات وهم يحملون لافتات تدعو لسجن بورناما المعروف باسم أهوك بتهمة ازدراء الأديان.

وعمل بورناما نائبا للرئيس جوكو ويدودو حينما كان ويدودو حاكما للمدينة في الفترة من 2012 إلى 2014 وينظر إليه كحليف قديم للرئيس.

ولم يتسن الوصول إلى بورناما للتعليق يوم الجمعة. وقالت المتحدثة باسمه إنه ذهب لتفقد بناء ممر للمشاة بشمال العاصمة.

وقال نائب الرئيس يوسف كالا للصحفيين يوم الجمعة إنه اجتمع هو ومسؤولون حكوميون آخرون مع ممثلين للمحتجين وإنهم وعدوا بأن تجري العملية القانونية المتصلة بحاكم جاكرتا "بحزم وبسرعة".

لكن وسائل التواصل الاجتماعي حملت هجوما على المتعصبين وتدلت بعض اللافتات من جسر تدعو لاحترام التنوع.

وقالت إحدى اللافتات "دينك أو عرقك لا يهمان ما دمت تستطيع أداء عمل طيب للجميع".

وقالت محطة تلفزيون إن حريقا شب قرب النصب التذكاري الوطني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم (الجمعة) حيث يحتج آلاف الأشخاص ضد حاكم المدينة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المحتجين وهم يحاولون الهرب من موقع الحريق بينما يتصاعد دخان أسود كثيف.