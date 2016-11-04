رئيس الوزراء المصري: ندرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية

رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل – أرشيف

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم (الجمعة) إن مصر تدرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية، وذك وسط حزمة من الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي اتخذتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال إسماعيل خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي ندرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية وبإذن الله نأخذ فيه قرارا".

كان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل بحيث يعفى من لا يزيد دخله على 14 ألفا و400 جنيه (نحو 1000 دولار) ويدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه (نحو 2000 دولار) سنويا ضريبة عشرة في المئة ومن يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويا (3 آلاف دولار) 15 في المئة و20 في المئة لمن يصل إلى 200 ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار) و22.5 في المئة لمن يصل إلى 500 ألف جنيه (33 ألف دولار) و30 في المئة لمن يزيد على 500 ألف جنيه.

وتأتي تصريحات إسماعيل بعد يوم من إعلان الحكومة تحرير سعر الجنيه المصري، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى ما يقرب من النصف مقابل الدولار الأمريكي.

كما رفعت الحكومة أسعار الوقود بأكثر من 40 في المئة منذ منتصف ليل أمس الخميس، ما ينذر بارتفاع أسعار الغذاء والخضروات والفاكهة، بسبب زيادة تكاليف النقل.