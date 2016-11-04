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رئيسة كوريا الجنوبية تعتذر بالدموع للشعب بسبب فضيحة سياسية

4/11/2016

رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي – الفرنسية

قالت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي في اعتذار مشوب بالدموع اليوم الجمعة إن "قلبها ينفطر" بسبب فضيحة سياسية خيمت على رئاستها، وأكدت استعدادها للتعاون مع ممثلي الادعاء في تحقيقاتهم.

وتعرضت رئاسة هاي لهزة بسبب فضيحة تتعلق باستغلال النفوذ تتصل بصديقة قديمة لها مما أدى إلى تراجع شعبيتها إلى خمسة في المئة فقط وهو أدنى مستوى على الإطلاق وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب ونشر اليوم الجمعة.

وقالت باك في خطاب تلفزيوني إنه يتعين على ممثلي الادعاء توضيح ما حدث وإنه يجب محاسبة كل من له صلة بالأمر بما في ذلك هي ذاتها وإنها ستتحمل المسؤولية إذا تم إدانتها.

وقالت باك (64 عاما) بصوت مرتعش "من الصعب أن أسامح نفسي وأنام الليل وأنا يغمرني شعور بالأسف".

وتسري مزاعم بأن تشوي سون سيل وهي صديقة قديمة للرئيسة وتبلغ من العمر 60 عاما استغلت صلتها بها للتدخل في شؤون الدولة. وقال محاميها إنه يتوقع أن يحقق ممثلو الادعاء فيما إذا كانت قد تلقت بشكل غير مناسب وثائق سرية.

وتشوي رهن الاحتجاز منذ يوم الاثنين.

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