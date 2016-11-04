دراسة: 20 سيجارة يوميا تسبب 150 تحورا ضارا بالرئة في العام

قال باحثون إن تدخين علبة سجائر في اليوم يمكن أن يسبب 150 تغيرا ضارا في خلايا رئة المدخن كل عام.

وقال الباحثون في دراسة نشرت في دورية ساينس إن النتائج تظهر علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية.

واكتشف الباحثون أن أعلى معدل للتحورات شوهد في سرطانات الرئة لكنهم رصدوا أيضا تحورات في الحمض النووي لأورام مرتبطة أيضا بالتدخين في أعضاء أخرى من الجسم ومنها المثانة والكبد والحنجرة. ويفسر هذا لماذا يسبب التدخين 17 نوعا أخرا على الأقل من السرطانات إلى جانب سرطان الرئة.

وأجريت الدراسة على أكثر من خمسة آلاف عينة ورم وقارنت أنواع السرطان بين عدد من المدخنين وبين آخرين لم يدخنوا مطلقا.

واكتشف الباحثون أن كل تحور مصدر محتمل لبدء "مجموعة أضرار جينية" يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بالسرطان.

وأظهرت النتائج أيضا أن تدخين علبة سجائر يوميا يؤدي إلى 97 تحورا في كل خلية في الحنجرة و39 تحورا في الحلقوم و23 تحورا في الفم و18 تحورا في المثانة وستة تحورات في كل خلية في الكبد كل عام.

ويقتل التدخين ما يصل إلى ستة ملايين شخص حول العالم كل عام وفي حال استمرت المعدلات الحالية للتدخين تتوقع منظمة الصحة العالمية أكثر من مليار حالة وفاة مرتبطة بالتدخين في القرن الحادي والعشرين.