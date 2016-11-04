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بالفيديو: حقيقة عثور شاب سوداني على صخرة من الذهب

4/11/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان خلال الأيام الماضية صورا لشاب سوداني يظهر خلالها ممسكا بصخرة قالوا إنها من الذهب.

ونقل موقع "النيلين" أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن الذهب الذي عثر عليه الشاب بمناطق التنقيب يقدر بحوالي 440 مليار جنيه سوداني، ما جعل من الواقعة حدثا أثار ضجة في السودان.

لكن الشاب ما لبث أن خرج في مقطع فيديو قائلا إن الصخرة من حجارة لونها قريب من لون الذهب لكنها لا تحتوي على الذهب، حسب وصفه.

وقال: “وجدت هذا الحجر الذي يشبه الذهب بلونه، وطلبت من أحد أصدقائي أن يصورني وأنا ممسك به وبالفعل قام صديقي بالتقاط الصورة ووضعها على تطبيق واتساب ومن هنا انطلقت الشائعة، التي نشرتها فتاة على صفحات مواقع التواصل بحصولي على هذا المبلغ الكبير، وهو ما لم يحدث”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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