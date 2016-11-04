البث الحي
منوعات

الولايات المتحدة ترحب بقرار مصر "تعويم الجنيه"

4/11/2016

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي

رحبت الولايات المتحدة مساء الخميس بقرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني  مساء الخميس إن "الولايات المتحدة ترحب بإجراءات مصر اليوم بتنفيذ مزيد  من الإجراءات الاقتصادية المهمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل  للحكومة المصرية".

وأضافت الوزارة أن قرار تحرير سعر الصرف "تطور إيجابي لتحسين أداء أسواق النقد الأجنبي وتعزيز التعافي الاقتصادي في مصر".

وتابعت الوزارة أن "الولايات المتحدة تدعم التزام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي صعبة ولكنها ضرورية لوضع الأساس لمستقبل  أكثر رخاء للشعب المصري".

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين(فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

استشهاد عاملين فلسطينيين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(فيديو)

مقتل فلسطينيَين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(مواقع التواصل)