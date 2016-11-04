المغرب يرفع الحظر عن المكالمات الصوتية عبر الإنترنت

قالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في المغرب إن المملكة رفعت الحظر المفروض على المكالمات الصوتية التي تجرى عبر الإنترنت وذلك بعد احتجاجات شديدة بمواقع التواصل الاجتماعي على الحظر الذي فرض في بداية العام.

وتم تطبيق الحظر على شركات المحمول الثلاث في المغرب والتي تقدم خدمات الانترنت عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قالت إن خدمات الاتصالات مثل المكالمات الهاتفية تحتاج لتراخيص سواء كانت خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أم غيرها.

وقالت الوكالة في بيان اليوم "تم إبلاغ متعهدي الشبكات العامة للمواصلات (الاتصالات) بإعادة تشغيل جميع خدمات وتطبيقات المكالمات الهاتفية على الإنترنت على جميع شبكاتهم الثابتة والمتنقلة".

وأضاف البيان أن قرار رفع الحظر "يأتي على إثر التقييم الذي أجرته الوكالة بخصوص التطور، سواء على المستوى الوطني والدولي، الذي عرفته وضعية أسواق الاتصالات وكذلك السياق التنظيمي من جهة وبالنظر لمتطلبات تطور متناسق لقطاع الاتصالات لفائدة المستعملين من جهة خرى".

ورفع الحظر على تطبيقي سكايب وواتساب الأكثر استخداما في المغرب إلى جانب فيسبوك وفايبر وغيرهما من التطبيقات التي تقدم خدمات الصوت عبر بروتوكول الاإنترنت.

وتهيمن على سوق الاتصالات في المملكة شركة اتصالات المغرب التي تملك فيها اتصالات الإماراتية حصة أغلبية وميديتل الوحدة المحلية التابعة لمجموعة أورانج الفرنسية إلى جانب وآنا كوربوريت التابعة للشركة الوطنية للاستثمار الملكية القابضة.

وجاء رفع الحظر مع استعداد المملكة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في 2016 وبعد أيام قليلة من إقالة رئيس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وسمحت الوكالة بالمكالمات الصوتية عبر الإنترنت لسنوات لكن انخفاض المكالمات لاسيما الدولية المربحة ربما دفعها لاتخاذ قرار الحظر.

واندلعت احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي حين دخل الحظر حيز التطبيق في يناير/ كانون الثاني وأخذت الشبكات الاجتماعية تتكهن بما إذا كانت القيود الأمنية وراء هذه الخطوة.

ويبلغ معدل انتشار خدمات الهاتف المحمول في المغرب نحو 140 في المئة بين سكان المملكة البالغ عددهم 34 مليونا.

وبلغ عدد المشتركين في خدمات الإنترنت عشرة ملايين بنهاية 2015 بارتفاع تجاوز 60 في المئة مقارنة مع 2013.