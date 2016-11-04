المرزوقي يدعو الحقوقيين للدفاع عن الرئيس المصري السابق مرسي

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أن الربيع العربي مازال مستمرا، لأن الأسباب التي دفعت إليه مازالت موجودة، مضيفا أن كل هزة كبيرة يتبعها نشوء نظام جديد مختلف.

ودعا المرزوقي من العاصمة النمساوية فيينا منظمات حقوق الإنسان إلى التحرك ضد الظلم الذي يتعرض له د. محمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر، والذي يقبع في السجن حاليا، معربا عن اعتقاده أن مرسي سيخرج يوما ما من السجن، ويستأنف نضاله.

واعتبر المرزوقي أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، كانت بمثابة محاولة للانقلاب على "الربيع العربي" بعد أن قدمت تركيا دعما كبيرا لدول الربيع العربي.

وبخصوص الاتهامات التي توجه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدكتاتورية، تساءل المروزقي عن سبب توجيه مثل تلك الاتهامات لأردوغان، وعدم توجيهها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحول الأزمة السورية، وخاصة ما يتعلق بأزمة اللاجئين، قال المرزوقي إنه من الضروري إنشاء منطقة خالية من السلاح شمالي سوريا، تحت الحماية التركية.

وأشار المرزوقي لكون روسيا لاعبا هاما جدا فيما يتعلق بالأزمة السورية، وأعرب عن اعتقاده بقدرة تركيا على اقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحل دائم في سوريا.