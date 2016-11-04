البث الحي
منوعات

المرزوقي يدعو الحقوقيين للدفاع عن الرئيس المصري السابق مرسي

4/11/2016

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أن الربيع العربي مازال مستمرا، لأن الأسباب التي دفعت إليه مازالت موجودة، مضيفا أن كل هزة كبيرة يتبعها نشوء نظام جديد مختلف.

ودعا المرزوقي من العاصمة النمساوية فيينا منظمات حقوق الإنسان إلى التحرك ضد الظلم الذي يتعرض له د. محمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر، والذي يقبع في السجن حاليا، معربا عن اعتقاده أن مرسي سيخرج يوما ما من السجن، ويستأنف نضاله.

واعتبر المرزوقي أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، كانت بمثابة محاولة للانقلاب على "الربيع العربي" بعد أن قدمت تركيا دعما كبيرا لدول الربيع العربي.

وبخصوص الاتهامات التي توجه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدكتاتورية، تساءل المروزقي عن سبب توجيه مثل تلك الاتهامات لأردوغان، وعدم توجيهها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحول الأزمة السورية، وخاصة ما يتعلق بأزمة اللاجئين، قال المرزوقي إنه من الضروري إنشاء منطقة خالية من السلاح شمالي سوريا، تحت الحماية التركية.

وأشار المرزوقي لكون روسيا لاعبا هاما جدا فيما يتعلق بالأزمة السورية، وأعرب عن اعتقاده بقدرة تركيا على اقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحل دائم في سوريا.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين(فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

استشهاد عاملين فلسطينيين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(فيديو)

مقتل فلسطينيَين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(مواقع التواصل)