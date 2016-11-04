أمريكا: مخاوف من هجوم محتمل لـ"تنظيم القاعدة" يوم الانتخابات

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن وكالات اتحادية حذرت السلطات في مدينة نيويورك وولايتي تكساس وفرجينيا من تهديد محتمل غير محدد لتنظيم القاعدة قرب يوم الانتخابات وهو ما يضع سلطات إنفاذ القانون المحلية على أهبة الاستعداد قبل أيام من التصويت المقرر يوم الثلاثاء.

وقال مصدر بالحكومة الأمريكية في واشنطن إن بعض الوكالات الاتحادية بعثت نشرات إلى مسؤولين محليين وعلى مستوى الولايات تحتوي على المعلومات لكنه أوضح أن مستوى التهديد منخفض نسبيا.

وقال مسؤول أمريكي مطلع إن التهديد "غير مؤكد" لكنه أوضح أن الوكالات الاتحادية تعتقد أنها بحاجة رغم ذلك إلى توخي الحذر.

وقالت الوكالات المحلية إن إدارة شرطة نيويورك وإدارة موانئ نيويورك ونيوجيرزي أبلغت بالمعلومات.

ورغم تحول بعض انتباه السلطات الأمريكية إلى الهجمات المستلهمة من تنظيم الدولة الإسلامية إلا أن شبكة القاعدة أظهرت صمودا بعد 15 عاما من مسؤوليتها عن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على نيويورك وواشنطن.

ويلقى احتمال اندلاع اشتباكات عنيفة بظلاله على سباق رئاسي محتدم بالفعل بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب إلى جانب المخاوف من خطر هجوم إلكتروني ومن أن روسيا أو أطرافا أخرى قد تنشر معلومات مضللة على الإنترنت أو ربما تتلاعب بالتصويت.

ورغم أن السلطات الاتحادية وسلطات الولايات الأمريكية تعكف على تعزيز الإجراءات الأمنية على الإنترنت ضد أي هجمات إلكترونية محتملة على أنظمة التصويت قبل الانتخابات التي ستجرى يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني فإن سلطات أخرى تتخذ إجراءات إضافية للتصدي لأي اضطرابات أو أعمال عنف محتملة.