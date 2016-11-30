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نشطاء يحرقون أعلاما أمريكية بعد تغريدة لترمب

30/11/2016

أحرق عدد من النشطاء أعلاما للولايات المتحدة أمام فندق ترمب إنترناشونال في نيويورك ردا على تغريدة كتبها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على موقع تويتر، ودعا فيها إلى عقوبات قضائية ضد من يحرق العلم الأمريكي.

وقال ترمب إنه ينبغي الحكم على من يحرق العلم الأمريكي بالسجن لمدة عام أو سحب الجنسية منه.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية في 1989 بأن حرق العلم الأمريكي ليس جريمة بل شكل من أشكال الاحتجاج يحميه الدستور.

وقال ديمقراطيون وجمهوريون إن ترمب يهدد بالفعل بمعاقبة المعارضين رغم ما يكفله لهم الدستور من حماية.

لكن أنصار ترمب ردوا بأن الكثير من السياسيين اقترحوا تجريم حرق العلم بما في ذلك هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية التي خسرت الانتخابات أمام ترمب.

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