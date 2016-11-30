شاهد: هنود يتظاهرون احتجاجا على نفاد أموال البنوك

أغلق عشرات المحتجين الهنود طرقا رئيسيا بولاية أوتار براديش شمالي الهند اليوم الأربعاء احتجاجا على رفض البنوك توزيع الأوراق النقدية الجديدة بعد قرار الحكومة أوائل الشهر الجاري بوقف التعامل بالأوراق من فئتي 500 و1000 روبية.

وتعد أوراق البنكنوت من فئتي 500 و1000 روبية أكثر أوراق العملة تداولا في الهند. ويساوي الدولار الأمريكي نحو 68 روبية.

وكانت الحكومة الهندية أعلنت أوائل الشهر الجاري وقف التعامل بالأوراق من فئتي 500 و1000 روبية، بهدف دمج "الاقتصاد الأسود"، أو غير الرسمي، في اقتصاد البلاد الرسمي.

ومنحت المواطنين مهلة حتى 30 ديسمبر/كانون أول للحصول على الأوراق النقدية الجديدة، التي تمثل أكثر من 80 % من العملة المتداولة؛ ما جعل الملايين دون نقود، وخصوصا من الفقراء، وأنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي.

وأدى القرار المفاجئ إلى مسارعة الملايين إلى البنوك للحصول على النقود الجديدة، حيث اصطف مئات الآلاف في طوابير ووقعت العديد حوادث التدافع بين المواطنين أثناء تسابقهم لتغيير أموالهم قبل الوقت المحدد.

وتظاهر المئات من عملاء البنوك في الشوارع، رافعين لافتات تندد بتعامل البنوك معهم، بعدما اصطفوا لساعات في طوابير أمام البنوك دون أن يتمكنوا من الحصول على العملة الجديدة.

وقال أميت شارما، العميل بأحد البنوك: "الناس ينتظرون في الطوابير مرتين وثلاثة لكنهم لا يحصلون على أي أموال. لا تدري ما الذي يحدث للمال؛ فعندما يأتي دورنا، يقولون لنا: لا توجد أموال. يعطون المال لأربعة أو خمسة أشخاص، ثم يقولون إن الأموال انتهت".

وقال فيشال أرورا، وهو عميل آخر: "عندما تجمعنا عند البنك الساعة 4 مساء كانت الأموال قد نفدت. والبنك ليس فيه أموال طوال الأيام الأربعة الماضية، فماذا يفترض بنا أن نفعل؟"

ويقدر خبراء أن "الاقتصاد الأسود" يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي للهند.

ويقول الخبراء إن الحكومة ستحصل على نحو 30 مليار دولار إضافية من عائدات الضرائب عبر هذه الخطة، ما سيساهم في خفض العجز في الميزانية، والذي وصل العام الماضي إلى نحو 80 مليار دولار.