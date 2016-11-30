شاهد: "مع الحكيم" دوالي الساقين وكيفية علاجها والوقاية منها

ناقشت حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مع الحكيم" ، مرض دوالي الساقين، وكيفية علاجها والوقاية منها.

البرنامج يبث على شاشة الجزيرة مباشر بالتعاون مع المستشفى الأهلي في الدوحة وأجاب فيها الدكتور هشام يوسف استشاري جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الأهلي

على أسئلة المشاهدين واستفساراتهم.

يمكنكم المشاركة بآرائكم واستفساراتكم في البرنامج كل أربعاء من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

0097444891935 / 0097444891936/ 0097444891937/ 0097444891938/

كما يمكنكم المشاركة عبر صفحة البرنامج على موقع فيسبوك https://www.facebook.com/m3alhakim/