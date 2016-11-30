شاهد: محتجون يعطلون جلسة للبرلمان الأسترالي بسبب اللاجئين

عطل البرلمان الأسترالي أعمال إحدى جلساته بعد أن أجبرت هتافات نحو 30 شخصا معارضين لسياسة البلاد بشأن اللاجئين رئيس الوزراء على ترك القاعة.

واعتقل حرس البرلمان عددا من المحتجين الذين طالبوا بإغلاق المعسكرات التي تقع في بابوا نيو غينيا والمخصصة لتجميع طالبي اللجوء فيها قبل أخذ قرار بشأنهم، وحتى إذا ثبت أحقية الشخص في طلب اللجوء، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات، يظل الشخص ممنوعا من الاستقرار في أستراليا.

وبالرغم من ازدياد رقعة الانتقادات ضد السياسة المتعلقة بطالبي اللجوء إلا أن هناك اتفاقا بين الحزبين الرئيسيين في البلاد على تطبيقها.

وتقول منظمات حقوق الانسان إنه يمكن اعتبار تجميع طالبي اللجوء في هذه المعسكرات بمثابة انتهاك لحقوق الانسان.