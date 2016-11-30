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شاهد: لص يسرق 39 كيلو من الذهب من شاحنة مدرعة في نيويورك

30/11/2016

تبحث شرطة نيويورك عن لص سرق نحو 39 كيلوغراما من الذهب من شاحنة نقل أموال مدرعة قبل شهرين، واختفى.

وبثت شرطة نيويورك أمس الثلاثاء صورا ولقطات فيديو سجلتها كاميرات المراقبة للمتهم وهو يحوم حول الشاحنة في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يستغل لحظة انشغال الحراس ويقوم بسرقة ما يشبه "دلوا" يحتوي على 39 كيلوغرام من الذهب.

وقالت الشرطة إن ما سرقه اللص تبلغ قيمته نحو مليون و600 ألف دولار. ويظهر الفيديو اللص وهو يسير بصعوبة وهو يحمل الدلو، بسبب وزنه.

ووقعت السرقة بمنطقة مانهاتن في نيويورك. وتقول الشرطة إنها تعتقد أن الرجل فر إلى ولاية فلوريدا منذ ذلك الحين.

وقالت الشرطة إن عمر الرجل يتراوح بين 50 و60 عاما، وهو من أصول لاتينية، وكان يرتدي سترة سوداء وقميصا أخضر اللون.

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