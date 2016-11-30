شاهد: شوارع حلب تمتلئ بأشلاء المدنيين بعد مجزرة للنظام

قتل 45 شخصا عقب قصف قوات النظام السوري فجر اليوم حي جب القبة (شرقي حلب)، وهي ثاني مجزرة تُرتكب خلال يومين ضد النازحين في المناطق المحاصرة بالمدينة، حسبما أفاد مراسل الجزيرة في حلب.

وقال المراسل إن مدنيين آخرين أصيبوا في القصف المدفعي والجوي على حي جب القبة، وهو أحد الأحياء التي لا تزال بيد المعارضة السورية المسلحة.

ونشرت صفحة قناة حلب اليوم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يظهر جثث الضحايا متناثرة في الحي.

وكان نحو خمسين مدنيا قتلوا أمس في قصف مماثل استهدف الأحياء المحاصرة، وسقط معظم الضحايا في غارة استهدفت تجمعا للنازحين في حي باب النيرب، ومنذ بدء الهجوم الحالي واسع النطاق على أحياء حلب الشرقية قبل أسبوعين قتل ما يقرب من سبعمئة مدني جراء القصف المدفعي والجوي.

