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شاهد: شركة صينية تبني نسخة بالحجم الأصلي للسفينة تايتانيك

30/11/2016

بدأت شركة في إقليم سيتشوان الصيني بناء نسخة بالحجم الأصلي من السفينة العملاقة تايتانيك.

والمشروع جزء من خطط شركة ستار إنرجي إنفستمنت لإقامة مقصد سياحي على نهر تشيجيانغ في منطقة داينغ بإقليم سيتشوان.

ويشهد المشروع محاكاة لاصطدام السفينة بجبل الجليد الذي أغرق السفينة الأصلية في المحيط الأطلسي في 15 أبريل/نيسان عام 1912.

وقال داعمو المشروع إنه سيشهد أيضا عرض الفيلم الشهير الذي يحكي قصة غرق السفينة، ويحمل اسمها، وأنتج عام 1997 وشارك فيه النجمان ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سو شاوجون إنه ليس مستغربا على الصين تنفيذ مثل هذا المشروع.

وتابع: "ببناء تايتانيك نقدم شيئا للإنسانية جمعاء.. تايتانيك ليست ملكا لبلد واحد.. بوسع الولايات المتحدة فعل الشيء نفسه مع شخصية كونج فو باندا".

وقال إن تكلفة المشروع ستزيد عن مليار يوان (165 مليون دولار) ويرجح اكتماله بنهاية عام 2017.

ولا يسعى المشروع إلى أن يكون مجرد نسخة من السفينة الأصلية؛ حيث سيستمتع زائرو السفينة الجديدة بعرض يحاكي تجربة اصطدام السفينة بجبل الثلج قبل غرقها.

وشاهد تدشين المشروع مئات الصينيين والسائحين، أعقبه عرض للألعاب النارية.

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