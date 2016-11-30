شاهد: رد فعل عنيف لسائق بعد اصطدامه مع شاحنة أخرى

جن جنون أحد السائقين بعد حادث سير على إحدى الطرق في بريطانيا وحاول الاعتداء على سائق شاحنة أخرى اصطدم بها.

وقالت شرطة مانشستر البريطانية، التي نشرت لقطات للحادث، إن الخلاف نشأ بعد تصادم شاحنة السائق مع شاحنة أكبر.

وتظهر اللقطات، التي تم تصويرها بكاميرات مراقبة الطرق، سائق الشاحنة الصغيرة وهو يتشاجر مع السائق الأخر الذي تركه وذهب إلى شاحنته.

وتبين اللقطات السائق وهو يصدم الشاحنة الأخرى بسيارته متعمدا قبل أن ينزل مرة أخرى ويحاول الاشتباك مع سائق الشاحنة الأخرى ومرافقه اللذين ظلا داخل سيارتهما.

وحاول السائق مرة ثانية الاعتداء على السائق الأخر وحطم زجاج الشاحنة قبل أن يعود لسيارته ويغادر المكان بسرعة.