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شاهد: جراحات الركبة في الحلقة الأولى من برنامج "مع الحكيم"

30/11/2016

بثت قناة الجزيرة مباشر الأربعاء أولى حلقات برنامجها "مع الحكيم" والذي يهدف إلى توسيع المعرفة والثقافة الطبية والعلمية في قالب تحريري يعتمد على الزاوية الإنسانية.

و"مع الحكيم" برنامج طبي أسبوعي مدته 45 دقيقة يُقدم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة كل أربعاء على الهواء مباشرة.

ويقدم المحتوى المطلوب من خلال حالة طبية قبل وأثناء وبعد تلقيها العلاج في كل حلقة ومتابعتها بعد الشفاء على الهواء مباشرة.

ويهتم البرنامج بتقديم أحدث التقنيات الطبية المستخدمة وأحدث الجراحات ويستند إلى أحدث الأبحاث الطبية وتعريف المشاهد بها، ويعتبر "مع الحكيم" من البرامج النادرة التي تقدم خدمة المباشر في المجال الطبي.

واستضافت أولى حلقات برنامج "مع الحكيم" الدكتور إيمانويل توليسا، استشاري جراحة العظام، والدكتور أحمد الخير، استشاري التأهيل وطب الآلام. وناقشت الحلقة جراحة استبدال الركبة.

يمكنكم المشاركة بآرائكم واستفساراتكم في البرنامج كل أربعاء من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

0097444891935 / 0097444891936/ 0097444891937/ 0097444891938/

كما يمكنكم المشاركة عبر صفحة البرنامج على موقع فيسبوك https://www.facebook.com/m3alhakim/

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 المصدر: الجزيرة مباشر

المصدر : الجزيرة مباشر
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