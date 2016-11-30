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شاهد: توكل كرمان وشيرين عبادي تزوران مخيم الزعتري للاجئين

30/11/2016

قامت الفائزتان بجائزة نوبل للسلام اليمنية توكل كرمان والإيرانية شيرين عبادي بزيارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، أملا في جذب الاهتمام العالمي بمعاناة اللاجئين السوريين.

وخلال الزيارة التقت توكل كرمان وشيرين عبادي بعدد من النساء والأطفال السوريين، فيما تجولتا في أنحاء المخيم الصحراوي.

وناشدت توكل كرمان، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2011 لدورها في الثورة اليمنية، المجتمع الدولي بإنهاء الحرب ونزيف الدماء في سوريا.

وقالت شيرين عبادي، التي حصلت على الجائزة عام 2003: "نريد أن نستغل موقعنا كفائزات بجائزة نوبل للسلام كي نجعل العالم يسمع صوت اللاجئين".

ويقيم بمخيم الزعتري نحو 76 ألف لاجئ سوري.

وفر من الحرب في سوريا نحو 5 ملايين لاجئ إلى خارج البلاد، بينما يعاني نحو 6.5 مليون لاجئ من التهجير داخل سوريا، منذ الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.

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