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شاهد: اختراق فضائيتين إسرائيليتين وبث الآذان

30/11/2016

اخترق مجهولون مساء أمس الثلاثاء، بث فضائيتين إسرائيليتين رسميتين، لبضعة دقائق، وأذاعوا مقطعا للآذان، بالإضافة إلى صور للحرائق التي عمت إسرائيل مؤخرا.

جاء ذلك، بحسب ما أعلنته القناتان الإسرائيليتان الثانية والعاشرة، في موقعيهما على الإنترنت، وعبر شاشتيهما.

وتأتي الخطوة قبل ساعات من تصويت مرتقب للكنيست على مشروع قانون الآذان الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، بحسب إعلام إسرائيلي.

ووفق القناتين الثانية والعاشرة اللتين تم اختراقهما، بث المجهولون مقاطع فيديو لبضعة دقائق ظهر فيها المسجد الأقصى وصور للحرائق بالإضافة إلى مقطع للآذان.

كما بث المخترقون، وفق القناتين، مقطع فيديو ربط بين قانون منع الآذان والحرائق التي أصابت إسرائيل، وقالوا فيه باللغة العبريّة: "عقاب من الله، لقد حرقت النار قلوبا، الله أكبر".

واستمر اختراق القناتين، لبضعة دقائق، (لم تحدد بالضبط) قبل أن تعاودا بثهما المعتاد، وفق ذات المصدر الذي لم يوضح مزيد من التفاصيل حول عملية الاختراق وكيفية استعادة البث.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية صادقت، في 13 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، على مشروع قانون يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت في الآذان.

ولكن تحفظ وزير الصحة وزعيم حزب "يهودوت هتوراه" يعقوب لتسمان، على مشروع القانون، تخوفًا من استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، حال دون تقديمه للتصويت عليه مؤخرا، قبل أن يسحب الأول تحفظه، بعد أن تضمن نصا يشير إلى أن تقييد استخدام مكبرات الصوت، سيكون في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا، أي آذان الفجر.

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