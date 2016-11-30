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شاهد: أسباب جلطات القلب في الحلقة الثانية من "مع الحكيم "

30/11/2016

تناولت الحلقة الثانية لبرنامج "مع الحكيم" على قناة الجزيرة مباشر قضية صحية هامة تتعلق بأسباب انسداد الشرايين وجلطات القلب وعمليات القسطرة.

واستضافت الحلقة د. عبدالرزاق الجهاني مدير مركز الأهلي للقب واستشاري القسطرة ود. إيمان داود استشاري التخدير بمستشفى الأهلي بالدوحة.

وتناولت الحلقة "تصلب الشرايين" أسبابه وأعراضه وطرق تشخيصه وعلاجه.

وأشارت الحلقة إلى أن تصلب الشرايين من المشاكل الشائعة التي يمكن أن تصيب أي شخص عند التقدم في السن والشيخوخة، لكن هناك أسباب وعوامل تؤدي إلى حصول تصلب الشرايين المبكر، من جهة أخرى لم يتوصل بعد إلى سبب رئيسي واحد يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، ولكن هناك مجموعة من العوامل والأسباب لوحظ وجودها مجتمعة أو متفرقة في أغلب الذين يصابون بهذا المرض، ومن أهم هذه الأسباب. ارتفاع مستويات الكوليسترول وترسبات الكالسيوم في الدم، نتيجة الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي الشحومات الحيوانية مثل السمن البلدي والزبدة والقشطة، وهذا بالطبع يزيد من خطر تصلب الشرايين.

كذلك فإن قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين البدنية، والنوم بعد ملء المعدة، فهذه الأمور تؤدي إلى إجهاد عضلة القلب، ما يسبب حدوث النوبة القلبية، إلى جانب أنها تؤدي إلى عدم التمثيل الكامل للغذاء ما قد يؤدي إلى ترسب المواد الدهنية في الدم.

كما أن ارتفاع ضغط الدم، حيث يزيد ضغط الدم المرتفع من مخاطر تصلب الشرايين.

وأكد الضيوف على أن التدخين يعد من أهم الأسباب المحفزة والمؤدية للإصابة بتصلب الشرايين، فضلا عن التوتر والانفعالات العصبية والإجهاد الفكري المستمر.

وأوضح الأطباء أن الأوزان الزائدة والبدانة المفرطة، حيث تلعب السمنة الزائدة دورا مباشرا في الإصابة بأمراض القلب عامة وتصلب الشرايين خاصة.

كما تلعب العوامل الوراثية التي تلعب أيضا دورا مهما في الإصابة بالمرض.

والإصابة بمرض السكري من العوامل المساعدة لحدوث تصلب الشرايين.

وبرنامج "مع الحكيم" يهدف إلى توسيع المعرفة والثقافة الطبية والعلمية في قالب تحريري يعتمد على الزاوية الإنسانية.

و "مع الحكيم" برنامج طبي أسبوعي مدته 45 دقيقة يُقدم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة كل أربعاء على الهواء مباشرة على شاشة الجزيرة مباشر.

ويقدم المحتوى المطلوب من خلال حالة طبية قبل وأثناء وبعد تلقيها العلاج في كل حلقة ومتابعتها بعد الشفاء على الهواء مباشرة.

ويهتم البرنامج بتقديم أحدث التقنيات الطبية المستخدمة وأحدث الجراحات ويستند إلى أحدث الأبحاث الطبية وتعريف المشاهد بها، ويعتبر "مع الحكيم" من البرامج النادرة التي تقدم خدمة المباشر في المجال الطبي.

واستضافت أولى حلقات برنامج "مع الحكيم" الدكتور إيمانويل توليسا، استشاري جراحة العظام، والدكتور أحمد الخير، استشاري التأهيل وطب الآلام. وناقشت الحلقة جراحة استبدال الركبة.

ويمكنكم المشاركة في البرنامج، بآرائكم واستفساراتكم، كل أربعاء من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

0097444891935 / 0097444891936/ 0097444891937/ 0097444891938/

كما يمكنكم المشاركة عبر صفحة البرنامج على موقع فيسبوك https://www.facebook.com/m3alhakim/

المصدر : الجزيرة مباشر
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