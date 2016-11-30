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شاهد: آخر فيديو لفريق تشابيكوينسي البرازيلي قبل تحطم طائرته

29/11/2016

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي آخر تسجيل مصور لفريق تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم قبل صعوده على متن الطائرة المنكوبة التي سقطت به في كولومبيا.

ويظهر الفيديو الفريق وهو يحتفل الأسبوع الماضي بعد صعوده لنهائي كأس أمريكا الجنوبية والمعروفة بـ"كوبا سود أمريكانا"، ثم لقطات للفريق وهو في صالة المطار قبل صعوده مباشرة على متن الطائرة في طريقه إلى كولومبيا.

وقالت السلطات الكولومبية إن 6 أشخاص نجوا بعد أن تحطمت الطائرة، التي كان على متنها 81 شخصا بينهم الفريق البرازيلي وطاقم من تسعة أشخاص.

واختفت الطائرة من على شاشات الرادار قرب بلدة لا يونيون على بعد 50 كيلومترا من مدينة ميدلين وسط كولومبيا.

وكان فريق تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم، الذي كان على متن الطائرة، في طريقه لمدينة ميدلين للعب مباراة الأربعاء ضد فريق اتليتيكو ناثيونال في نهائي كأس أمريكا الجنوبية.

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