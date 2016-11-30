حكم بالسجن لموظفين في "أير فرانس" مزقوا قمصان مديرين

الموظفون خلال محاكمتهم

قال متحدث باسم الادعاء العام في فرنسا إنه تمت إدانة ثلاثة من الموظفين السابقين في شركة "أير فرانس" للخطوط الجوية اليوم الأربعاء بالعنف المنظم، وذلك بعد أن مزقوا قميصي اثنين من المديرين التنفيذيين خلال مغادرتهم لاجتماع.

وكان الموظفون الثلاثة يحتجون على خفض الوظائف في الشركة. وصدرت أحكام بحقهم بالحبس لفترات تتراوح من 3 إلى 4 شهور مع وقف التنفيذ.

وأضاف المتحدث أنه تمت تبرئة شخصين آخرين. وذكر الإعلام الفرنسي أن أحكاما صدرت ضد عشرة أشخاص آخرين بالغرامة 500 يورو (531 دولار) لإدانتهم بتخريب الممتلكات.

وكان المسؤولون التنفيذيون في أير فرانس قد اضطروا لتسلق الأسوار للفرار من الموظفين المحتجين بعد الاجتماع الذي عقد في أكتوبر/تشرين أول 2015 والذي تمت خلاله مناقشة إعادة هيكلة الشركة.