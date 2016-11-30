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تقرير دولي: تهريب أسلحة إيرانية إلى اليمن عبر الصومال

30/11/2016

قال تقرير دولي إن عمليات تفتيش السفن في منطقة بحر العرب تشير إلى أن إيران تهرب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن عبر الصومال.

وأضاف تقرير مؤسسة "تسلح الصراعات"، ومقرها بريطانيا، أن سفنا حربية غربية صادرت أسلحة من قوارب صغيرة لنقل البضائع ثبت أنها من صنع إيرانية.

وأفاد التقرير بأنه بالرغم من أن اثنين من القوارب لم تكن مسجلة وبالتالي لا تتبع أي دولة، إلا أنه ثبت من السجلات الرسمية الإيرانية إنهما كانا من صنع شركة المنصور الإيرانية لبناء السفن والتي يقع الحوض الخاص بها بجوار قاعدة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت المؤسسة في تقريرها إنه "منذ 2012 تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش ومؤخرا الأسلحة.

ويشيرتحليل الأسلحة إلى أن قاربين على الأقل من الشحنات الثلاث ربما أرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية".

وذكر التقرير أن سفنا حربية أمريكية وأسترالية وفرنسية صادرت أكثر من 4500 بندقية وقذيفة مورتر وسلاح آلي وقاذفة صواريخ خلال أربعة أسابيع بين فبراير/ شباط ومارس / آذار 2016 وكانت في طريقها للصومال.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأسلحة التي صودرت حملت أرقام تسلسل أسلحة جديدة مما يشير إلى أنها أتت من مخزون إحدى الدول، وأضاف أن أرقاما تعريفية لأسلحة مضادة للدبابات عثر عليها في أحد القوارب تطابق أرقاما إنتاجية لأسلحة مشابهة تمت مصادرتها من الحوثيين مما يشير إلى احتمال استخدام الموانئ الصومالية كنقاط للنقل.

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