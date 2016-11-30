تعرف على رؤساء الدول الغائبين والحاضرين في جنازة كاسترو

رؤساء حاضرون وآخرون غائبون في تأبين كاسترو

رغم الثقل التاريخي للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، يجسد غياب عدد من رؤساء الدول عن حفل التأبين في هافانا شعور حكوماتهم بالضيق إزاء إرثه، لكن عشرين من قادة الدول يشاركون في المناسبة.

فقد أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي بدأ التقارب التاريخي مع كوبا، أنه لن يحضر هذا التكريم لفيدل كاسترو .

وبسبب انتقادات وجهت له لإشادته بكاسترو، لن يكون رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بين الحضور رغم الصداقة العميقة بين والده بيير إليوت ترودو وكاسترو .

وفيما يخص الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند فسيكون ممثلا بوزيرة البيئة سيغولين رويال، وجان بيير بيل، مبعوثه الشخصي إلى أمريكا اللاتينية والرئيس السابق لمجلس الشيوخ.

أمّا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فقد تأكد عدم مشاركتها دون تحديد من سيمثلها.

وستتمثل الرئيسة الاشتراكية في تشيلي ميشال باشيليه بأحد وزرائها.

ورغم صداقتهما لكوبا، فإن الصين وإيران، سترسلان نائبي الرئيس في البلدين للمشاركة.

بدوره لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأبين أيضا.

وفي أمريكا اللاتينية، فإن اليسار الذي استلهم أفكاره من الثورة الكوبية، سيكون ممثلا برؤساء الإكوادور رافائيل كوريا وبوليفيا إيفو موراليس وفنزويلا نيكولاس مادورو ونيكاراغوا دانيال أورتيغا.

ومن الرؤساء الآخرين في القارة، سيحضر الكولومبي خوان مانويل سانتوس والمكسيكي أنريكه بينيا نييتو، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز الفارادو ورئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، وفقا للقائمة الرسمية.

وتضم القائمة الرسمية رؤساء زيمبابوي روبرت موغابي وكينيا أوهورو كينياتا وغينيا الإستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما وجنوب أفريقيا جاكوب زوما وناميبيا هاغي غينغوب ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وهو الأوربي الوحيد.

ومن الرؤساء السابقين فإن المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، الذي التقى فيدل كاسترو خمس مرات، فسيمثل المستشارة أنغيلا ميركل.

كما سيمثل ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس نجله الملك فيليبي السادس، وسيحضر أيضا رئيس أوروغواي السابق خوسيه موخيكا والرئيس السابق لموزمبيق أرماندو غيبوزا.